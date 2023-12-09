NYT: Украина не сможет строить планы из-за неопределенности в США

Evgenija Palette

Какой-то ЗАПОВЕДНИК ПРИДУРКОВ на этой Украине. Ну, ЯНКИ - ладно. ЭТО - ЗАПИСНЫЕ АФЕРИСТЫ... А хохлы - совсем разум потеряли - РАЗВЕ МОЖНО НАЧИНАТЬ ВОЙНУ (какую бы то ни было), ЕСЛИ НИЧЕГО НЕТ СВОЕГО... Военная удача - своенравная тетка... И НЕИЗВЕСТНО - КУДА ГУБЕРНЯ ПОВЕРНЕ... ПРИДУРКИ И ТОЛЬКО (они решили, что они кому-то позарез нужны...).