Помощь Украине со стороны США находится «на последнем издыхании», а ситуация в Вооруженных силах Украины близка к хаосу из-за неопределенности по поводу дальнейших военных поставок.
NYT: Украина не сможет строить планы из-за неопределенности в США
Комментарии
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Evgenija Palette
Какой-то ЗАПОВЕДНИК ПРИДУРКОВ на этой Украине. Ну, ЯНКИ - ладно. ЭТО - ЗАПИСНЫЕ АФЕРИСТЫ... А хохлы - совсем разум потеряли - РАЗВЕ МОЖНО НАЧИНАТЬ ВОЙНУ (какую бы то ни было), ЕСЛИ НИЧЕГО НЕТ СВОЕГО... Военная удача - своенравная тетка... И НЕИЗВЕСТНО - КУДА ГУБЕРНЯ ПОВЕРНЕ... ПРИДУРКИ И ТОЛЬКО (они решили, что они кому-то позарез нужны...).
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