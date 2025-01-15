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Воронежские новости

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Отсутствие тепла в одном из воронежских домов привело к доследственной проверке

Отсутствие тепла в одном из воронежских домов привело к доследственной проверке

Жители дома №19 по улице Хользунова вынуждены в зимнее время греться у обогревателей и газовых плит. Как оказалось, система отопления не соответствует техническому плану здания из-за произошедшей много лет назад коммунальной аварии.

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