Рогов: ВСУ пытались нанести удар по Мелитополю дронами-камикадзе

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что ВСУ предприняли попытку нанести удар по Мелитополю дронами-камикадзе, но один из них взорвался, а второй сбила российская система противовоздушной обороны.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что ВСУ предприняли попытку нанести удар по Мелитополю дронами-камикадзе, но один из них взорвался, а второй сбила российская система противовоздушной обороны.
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