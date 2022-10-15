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Рогов: ВСУ пытались нанести удар по Мелитополю дронами-камикадзе

Рогов: ВСУ пытались нанести удар по Мелитополю дронами-камикадзе

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что ВСУ предприняли попытку нанести удар по Мелитополю дронами-камикадзе, но один из них взорвался, а второй сбила российская система противовоздушной обороны.

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