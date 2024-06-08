🇲🇩 В Молдавии депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) одобрили поправки к статье в Уголовном кодексе о государственной измене, приравняв к ней «кампании по дезинформации».
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🇲🇩 В Молдавии депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) одобрили поправки к статье в Уголовном кодексе о государственной измене, приравняв к ней «кампании по дезинформации».
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