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Военные новости ★ спецоперация

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🇲🇩 В Молдавии депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) одобрили поправки к статье в Уголовном кодексе о государственной измене, приравняв к ней «кампании по дезинформации».

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