Жители Курска остались без света из-за атаки ВСУ

Куцак: часть Курска осталась без света после атаки ВСУ Электропровода повреждены на одной из улиц Курска в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр города Игорь Куцак в Telegram-канале.
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