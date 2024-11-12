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Царьград

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Суслики помогли восстановить жизнь на горе в США после извержения вулкана

Суслики помогли восстановить жизнь на горе в США после извержения вулкана

Ученые провели необычный эксперимент в 1980 году после землетрясения на горе Сент-Хеленс и извержения вулкана.

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