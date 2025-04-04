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Экс-главу Свердловской области признали фигурантом дела о коррупции

Экс-главу Свердловской области признали фигурантом дела о коррупции

«Коммерсант»: экс-глава Свердловской области Куйвашев стал фигурантом делаБывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности, пишет «Коммерсант».

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