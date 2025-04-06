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Царьград

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Зима только пришла. Синоптики поделились тревожным прогнозом

Зима только пришла. Синоптики поделились тревожным прогнозом

Зима вернулась с неожиданной силой: Центральная Россия погружена в снежный хаос. В то время как весенние настроения только начали пробуждаться, циклон "Зион" обрушил на Москву и её окрестности настоящую зимнюю бурю.

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