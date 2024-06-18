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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Филадельфия» продлила защитника Йиннинга на 2 года, контракт гибридный. Швед (193 см, 93 кг) набрал 82 минуты штрафа в 58 играх в АХЛ

Соглашение с габаритным игроком (193 см, 93 кг) является гибридным – двусторонним в сезоне-2024/25 и односторонним в сезоне-2025/26 (зарплата 800 тысяч долларов).

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