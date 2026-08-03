Урологи Новосибирска удалили опухоль размером с апельсин

По словам врачей, такую операцию пока выполняют только в Новосибирске. Как рассказал уролог Мехрожиддин Бобоев, в норме предстательная железа имеет объем около 25–30 кубических сантиметров и по размеру напоминает грецкий орех.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии