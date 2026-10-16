Диаспоры пошли в атаку и поставили своего человека во власть. Затулин главный по мигрантам На должность спецпредставителя по вопросам миграции и гражданства, в третий раз, был единогласно выбран Константин Затулин.
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