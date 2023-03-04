Ювенальную юстицию надо попросить на выход вслед за Болонской системой

Мы с вами уже убедились, друзья, что практически все европейские веяния пошли не на пользу нашей стране, деятельность подавляющего большинства правозащитных, некоммерческих и неправительственных организаций, пришедших к нам с Запада, на словах направленная на благие цели, на самом деле ведётся с различными деструктивными целями.