Закон и Порядок

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Ювенальную юстицию надо попросить на выход вслед за Болонской системой

Ювенальную юстицию надо попросить на выход вслед за Болонской системой

Мы с вами уже убедились, друзья, что практически все европейские веяния пошли не на пользу нашей стране, деятельность подавляющего большинства правозащитных, некоммерческих и неправительственных организаций, пришедших к нам с Запада, на словах направленная на благие цели, на самом деле ведётся с различными деструктивными целями.

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