Разведчики общевойсковой армии ВВО уничтожили полевые склады условного противника в Приморском крае

В ходе проведения мероприятия военнослужащие совершили марш в тыл условного противника, после прибытия организовали визуальное наблюдение за объектом с использованием современных станций ближней разведки и обнаружили полевые склады имущества.
В ходе проведения мероприятия военнослужащие совершили марш в тыл условного противника, после прибытия организовали визуальное наблюдение за объектом с использованием современных станций ближней разведки и обнаружили полевые склады имущества.
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