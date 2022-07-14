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Разведчики общевойсковой армии ВВО уничтожили полевые склады условного противника в Приморском крае

Разведчики общевойсковой армии ВВО уничтожили полевые склады условного противника в Приморском крае

В ходе проведения мероприятия военнослужащие совершили марш в тыл условного противника, после прибытия организовали визуальное наблюдение за объектом с использованием современных станций ближней разведки и обнаружили полевые склады имущества.

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