Депутат Немкин: мошеннические схемы с цифровым рублем уже активно применяются

Пользователям необходимо быть особенно бдительными Цифровой рубль еще не поступил в оборот, однако мошеннические схемы с ним уже активно применяются, злоумышленники могут отправлять поддельные сообщения, предлагая пользователям перейти по ссылке и ввести свои данные для доступа к цифровому рублю, предупредил член комитета Государственной Думы по информполитике Антон Немкин.