Кузбасский проект по использованию искусственного интеллекта выиграл федеральный грант

4 млн рублей от Фонда содействия инновациям получит специалист в области искусственного интеллекта, кандидат технических наук, замдиректора института инженерных технологий КемГУ по научной работе Антон Шафрай.
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