ПОРА ВЫСЫЛАТЬ: ОСКОРБИВШИХ САМАРСКОГО ГУБЕРНАТОРА ПОДРОСТКОВ-МИГРАНТОВ ЗАДЕРЖАЛИ Депутат Александр Хинштейн сообщил о задержании подростков-мигрантов, которые терроризировали местных детей и угрожали губернатору Самарской области насильственными действиями.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 22.10.2023
Комментарии
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алекс кузь
События интересные: победы, мигранты, сыроеды.
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21 час.
ВМ
Владимир Минаков
"ещё ждут освобождения Харьков, Николаев и Одесса. " А Херсон и Запорожье, Славянск и Краматорск, уже не ждут? Журналистам лишь бы прокукарекать, а там пусть и не рассветает... Для чего такие вбросы порожней инфы, если присоединенные территории не в составе своих областей...
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20 час.
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