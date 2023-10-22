БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • вера
    как же стыдно...до чего мы докатились? вот так и относятся к нам.....мы,что,быдло?В Питере неонацис...
  • Сергей Сидоров
    Прибыль от дешевого труда мигрантов затмевает разум бизнесменов, зачастую не имеющих российских корней, а через них и..."Конфликт с детьм...
  • alik3456 Джексон
    А хохлы сбивать будут.Вы что себе думае...

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 22.10.2023

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 22.10.2023

ПОРА ВЫСЫЛАТЬ: ОСКОРБИВШИХ САМАРСКОГО ГУБЕРНАТОРА ПОДРОСТКОВ-МИГРАНТОВ ЗАДЕРЖАЛИ Депутат Александр Хинштейн сообщил о задержании подростков-мигрантов, которые терроризировали местных детей и угрожали губернатору Самарской области насильственными действиями.

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Комментарии
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алекс кузь
События интересные: победы, мигранты, сыроеды.
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21 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;ещё ждут освобождения Харьков, Николаев и Одесса. &quot;                                  А Херсон и Запорожье, Славянск и Краматорск, уже не ждут? Журналистам лишь бы прокукарекать, а там пусть и не рассветает... Для чего такие вбросы порожней инфы, если присоединенные территории не в составе своих областей...
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20 час.

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