ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 22.10.2023

ВМ

Владимир Минаков

"ещё ждут освобождения Харьков, Николаев и Одесса. " А Херсон и Запорожье, Славянск и Краматорск, уже не ждут? Журналистам лишь бы прокукарекать, а там пусть и не рассветает... Для чего такие вбросы порожней инфы, если присоединенные территории не в составе своих областей...