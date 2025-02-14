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Кино по делу: «Ростелеком» запускает онлайн-кинотеатр для клиентов в сфере гостеприимства и услуг

Кино по делу: «Ростелеком» запускает онлайн-кинотеатр для клиентов в сфере гостеприимства и услуг

Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ID #a-39952 erid F7NfYUJCUneRGyJM9YFG «Ростелеком» расширяет линейку решений для сферы гостеприимства и запускает онлайн-кинотеатр на базе сервиса «Телевидение для бизнеса».

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