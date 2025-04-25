SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

138 подписчиков

Мама Яниса Тиммы прервала молчание и выступила с обвинениями в адрес Седоковой: «Пришло время высказаться открыто»

Мама Яниса Тиммы прервала молчание и выступила с обвинениями в адрес Седоковой: «Пришло время высказаться открыто»

Мать латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, ушедшего из жизни в декабре прошлого года в 32-летнем возрасте, опубликовала в соцсети длинный пост о случившейся трагедии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх