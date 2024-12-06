Россия в октябре нарастила поставки платины в США до 203 миллионов долларов

В середине осени экспорт вырос в 2,3 раза по сравнению с сентябрем Россия в октябре увеличила поставки платины в Соединенные Штаты до максимальных за два года 203 миллионов долларов, что составляет почти треть от всего импорта, следует из анализа РИА Новости данных американской статистической службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии