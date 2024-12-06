Россия в октябре нарастила поставки платины в США до 203 миллионов долларов

В середине осени экспорт вырос в 2,3 раза по сравнению с сентябрем Россия в октябре увеличила поставки платины в Соединенные Штаты до максимальных за два года 203 миллионов долларов, что составляет почти треть от всего импорта, следует из анализа РИА Новости данных американской статистической службы.