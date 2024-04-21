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«Бесконечная война». Реакции на принятие в США пакета военной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов

«Бесконечная война». Реакции на принятие в США пакета военной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов

Палата представителей после долгих месяцев обсуждений одобрила возобновление поддержки КиеваПалата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о военной помощи Украине на 60,8 миллиарда долларов.

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