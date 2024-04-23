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"Фантазер": в Штатах развенчали безумные надежды Зеленского

"Фантазер": в Штатах развенчали безумные надежды Зеленского

Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS Поставки дальнобойных ракет ATACMS не изменят положение ВСУ на фронте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.

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