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Федерер завершает карьеру, победа «Спартака», первый гол Кокорина на Кипре, Роналду забил впервые в сезоне, «Краснодар» бойкотирует «Матч ТВ»

Федерер завершает карьеру, победа «Спартака», первый гол Кокорина на Кипре, Роналду забил впервые в сезоне, «Краснодар» бойкотирует «Матч ТВ»

Всем доброе утречко! Много новостей за вчерашний день набралось – соберём их по традиции в нашем традиционном утреннем дайджесте 🌟 1.

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