Rise And Fall Of "Climate Crisis" Info War As Dems Urge Politicians To Avoid Global Warming Talk The "climate crisis" headlines forced down the throats of the American people only began to emerge when socialist Rep.
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