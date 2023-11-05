Глава МВД Уругвая подал в отставку из-за скандала с выдачей паспорта наркоторговцу

Президент Уругвая Луис Альберто Поу заявил, что руководитель министерства внутренних дел Уругвая Луис Эбер подал в отставку вслед за главой министерства иностранных дел страны из-за скандала вокруг выдачи паспорта уругвайскому наркоторговцу Себастьяну Марсету.