«Восток» вновь обошел «Турбину»

24 июля на стадионе «Авангард» прошла очередная гонка чемпионата России по спидвею. За противостоянием команд «Восток» (Владивосток, Приморский край) и «Турбина» (Балаково, Саратовская область) с трибун следил корреспондент PRIMPRESS.
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