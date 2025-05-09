Когда они вернутся домой? Тысячи россиян застряли в Турции из-за отмены рейсов

Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Россию до 9 маяLefteris Pitarakis/AP Российские власти и турецкая авиакомпания Turkish Airlines договорились о полном возобновлении полетной программы между Турцией и РФ с пятницы, 9 мая.
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