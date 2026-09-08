Русские военные сделали "тонкий намёк" Владимиру Зеленскому: "Будем вынуждены пойти на ещё более жёсткие меры".
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Не надо намёков, их кокаиновый шибздик не понимает, надо бить по Укрорейху дённо и ночно.