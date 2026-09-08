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Царьград

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Русские военные сделали "тонкий намёк" Зеленскому: "Будем вынуждены пойти на ещё более жёсткие меры"

Русские военные сделали "тонкий намёк" Зеленскому: "Будем вынуждены пойти на ещё более жёсткие меры"

Русские военные сделали "тонкий намёк" Владимиру Зеленскому: "Будем вынуждены пойти на ещё более жёсткие меры".

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