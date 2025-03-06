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Украинские мониторинговые каналы сообщают о вероятности вылета российской стратегической авиации сегодня ночью

Украинские мониторинговые каналы сообщают о вероятности вылета российской стратегической авиации сегодня ночью

Украинские мониторинговые каналы сообщают о вероятности вылета российской стратегической авиации сегодня ночьюКроме того, по их информации, Россия вывела в Черное море 3 ракетоносителя, суммарный залп — 16 ракет типа «Калибр».

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