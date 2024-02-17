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Apple разблокировала Epic Games доступ в App Store — скоро Fortnite вернётся на iPhone Компания...

Apple разблокировала Epic Games доступ в App Store — скоро Fortnite вернётся на iPhone Компания...

Apple разблокировала Epic Games доступ в App Store — скоро Fortnite вернётся на iPhoneКомпания Epic Games сообщила в рамках обзора итогов 2023 года, что Apple разблокировала её учётную запись разработчика, а значит, в обозримом будущем владельцы iPhone снова смогут загружать Fortnite.

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