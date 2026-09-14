Саудовская Аравия: силы хуситов ранее в тот же день заявили, что нанесли удары ракетами и беспилотниками по авиабазе Король Халид недалеко от Хамис-Мушайта, провинция Асир, добившись прямых попаданий и причинив значительный ущерб.