Россиянам рассказали, когда можно вернуть деньги за тур без потерь

Если туроператор изменил условия, путешественник может вернуть все средства В Ассоциации туроператоров России (АТОР) разъяснили условия, при которых путешественник имеет право на полный возврат средств за зарубежную поездку.
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