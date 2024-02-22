Вспомним героев Донбасса!!!

https://vk.com/video262707630_456244639Грэм Филлипс очень жалеет, что не выложил это видео раньше.Грэхам Филлипс пишет:Спасибо за вашу поддержку ребята! Чтобы все по-факту, я загрузил это видео в тот день, когда снимал его, в январе 2015 года, на Ютубе.
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