Конюшков об НХЛ: «Общения с «Монреалем» никакого нет. Надо быть реалистом. Много обстоятельств должны сложиться, чтобы туда ехать»

21-летний игрок был выбран «Монреалем» под 110-м номером на драфте-2023. В текущем сезоне у Богдана 5 (1+4) очков в 16 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ при нейтральной полезности и среднем времени на льду 22:00.