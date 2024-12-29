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´Львята´, вперед

´Львята´, вперед

27 декабря 2024 года в спортивном зале ПАСЧ-2 ПАСО-6 Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям состоялся традиционный личный чемпионат по пожарно-спасательному спорту среди мальчиков и девочек ´ЛЬВЯТА 2024´.

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