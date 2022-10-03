В трех районах Челябинска не хватает общественного транспорта

Жители Челябинска массово жалуются на нехватку общественного транспорта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о недостаточном количестве общественного транспорта на линии заявляют жители Калининского, Ленинского и Тракторозаводского районов.
Жители Челябинска массово жалуются на нехватку общественного транспорта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о недостаточном количестве общественного транспорта на линии заявляют жители Калининского, Ленинского и Тракторозаводского районов.
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