РИА Новый день

155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В трех районах Челябинска не хватает общественного транспорта

В трех районах Челябинска не хватает общественного транспорта

Жители Челябинска массово жалуются на нехватку общественного транспорта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о недостаточном количестве общественного транспорта на линии заявляют жители Калининского, Ленинского и Тракторозаводского районов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх