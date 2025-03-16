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Петербургский дневник

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В Петербурге открылась выставка по итогам Всероссийского конкурса детского творчества «Мы разные мы вместе»

В Петербурге открылась выставка по итогам Всероссийского конкурса детского творчества «Мы разные мы вместе»

В ней приняли участие около 500 юных художников со всей России В Русском музее, в Восточном павильоне Михайловского дворца открылась выставка произведений детского творчества, принимавших участие во Всероссийском конкурсе «Мы разные, мы вместе».

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