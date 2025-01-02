Мошенники обманывают россиян через приложения ЖКХ

В МВД РФ рассказали о новой схеме мошенничества через мобильные приложения, передает ТАСС.Сообщается, что в 2024 году мошенники взламывали аккаунты пользователей соцсетей и рассылали от их имени фишинговые ссылки на заполнение различных форм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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