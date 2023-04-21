Владивосток примет Чемпионат России по зимнему плаванию с 27 по 30 апреля

Чемпионат России по зимнему плаванию (6+), Федерации зимнего плавания России, 7-й этап Кубка России по зимнему плаванию сезона 2022-2023 годов (6+) и Русский Открытый Кубок Тихого Океана (6+) пройдут в столице Дальнего Востока с 27 по 30 апреля.