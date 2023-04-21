Закон, порядок, государство

756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Где-то дополнять собрались,а где-то сократили.Деньги которые получали за ЖКУ на половину почти сократились.Вот и хоче...На карты этих рос...
  • lakmus
    А ещё, неплохо было бы, штрафовать "аффтороф" за написание статей с множеством грамматических и орфографических ошибок.С каждого по 1 00...
  • Zoia Goldshtab
    Где деньги,Зин?????????На карты этих рос...

Владивосток примет Чемпионат России по зимнему плаванию с 27 по 30 апреля

Владивосток примет Чемпионат России по зимнему плаванию с 27 по 30 апреля

Чемпионат России по зимнему плаванию (6+), Федерации зимнего плавания России, 7-й этап Кубка России по зимнему плаванию сезона 2022-2023 годов (6+) и Русский Открытый Кубок Тихого Океана (6+) пройдут в столице Дальнего Востока с 27 по 30 апреля.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх