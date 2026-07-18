Кроме того, атакована нефтебаза в Ногинске Московской области. Ногинск расположен примерно в 10 км от Электростали.
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Кроме того, атакована нефтебаза в Ногинске Московской области. Ногинск расположен примерно в 10 км от Электростали.
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