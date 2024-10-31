Мощный энергетический импульс: 4 знака, на которых новолуние в Скорпионе отразится круче всего

1 ноября 2024 года земляне будут свидетелями мистического новолуния в Скорпионе. Астрологи предвещают, что это не просто астрономическое событие, а мощный энергетический импульс, способный повлиять на множество знаков зодиака.
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