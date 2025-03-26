«Согласились на капитуляцию»: в Киеве раскрыли детали тайных переговоров

Опять наступаем на те же грабли.

Константин Яшков

Фашисты в свое время тоже сдавались янки и затем жили там припеваючи и занимали неплохие должности в их подрывной системе против СССР. Режим должен предстать международному суду вместе с макароном и остальной сворой пособников.