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«Согласились на капитуляцию»: в Киеве раскрыли детали тайных переговоров

«Согласились на капитуляцию»: в Киеве раскрыли детали тайных переговоров

БлокнотРУ В Киеве сделали заявление об условиях капитуляции. На Украине собираются принять условия Трампа, заявил в эфире одного из украинских телеканалов бывший министр социальной политики страны Андрей Рева.

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Комментарии
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Владимир Кузин
Опять наступаем на те же грабли.
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12 час.
Константин Яшков
Фашисты в свое время тоже сдавались янки и затем жили там припеваючи и занимали неплохие должности в их подрывной системе против СССР. Режим должен предстать международному суду вместе с макароном и остальной сворой пособников.
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10 час.
Семен Демин
Все это очень мутно. Зачем зеленскому бежать в ЮАР. Лучше в Аргентину по проторенной немецкими нацистами дорожке.
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9 час.
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