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Фриц о том, что ему отказали в медперерыве в полуфинале Лос-Кабос: «Взбешен тем, что ко мне отнеслись, будто я пытаюсь провернуть какую-то хрень»

Американец Тэйлор Фриц прокомментировал то, что в полуфинале турнира в Лос-Кабос против Кэмерона Норри физиотерапевт отказал ему в медицинском перерыве.

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