МАЗ во время уборки снега провалился в фонтан на главной площади Троицка

Дорожники продолжают «борьбу» с достопримечательностями Троицка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Троицка, инцидент произошел на центральной площади города, недалеко от детской школы искусств.
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