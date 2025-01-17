Актер Брюс Уиллис впервые за три года вышел на публику и поблагодарил пожарных за работу

Актер Брюс Уиллис впервые за три года вышел на публику. Об этом сообщает People. В четверг, 16 января, жена Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис опубликовала черно-белое видео, на котором Уиллис в кепке New York Yankees пожимает руку офицеру полиции Лос-Анджелеса и позирует с ними для фото.
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