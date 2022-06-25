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Поздравляем молодежь

Поздравляем молодежь

В ОАО ´Белшина´ работает много молодых людей. Многие из них достигли вершин мастерства в избранной профессии, а некоторые занимают важные должности.

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