Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

В России отреагировали на заявление Рубио о переговорах с Лавровым

В России отреагировали на заявление Рубио о переговорах с Лавровым

Оценка госсекретаря США Марко Рубио, назвавшего разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым хорошим и честным, говорит и о реальной полезности диалога, и о следовании дипломатическому стилю президента США Дональда Трампа, объяснил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии