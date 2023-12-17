Политика как он...
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Политика как она есть

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Урок истории и картографии

Урок истории и картографии

Как видим, на данной карте 1712 года есть даже такие знаменитые страны, как Подолия и Чернороссия (Рус Нуар, мон шер)Вчерашний мой пост вызвал бурное жжение у свидоменьких (такие патриоты, такие патриоты, только ни одного айпишника с украины – одни Нидергланды и Испании).

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