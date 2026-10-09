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ВЕСТИ КРЫМ

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Аксёнов поздравил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона с днём тезоименитства

Аксёнов поздравил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона с днём тезоименитства

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что Владыка показывает пример самоотверженного служения Богу, Церкви и людям, а благодаря его архипастырским трудам духовная жизнь Крыма обрела новые грани и направления.

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