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МИД: Россия адекватно ответит на последние санкции Японии

МИД: Россия адекватно ответит на последние санкции Японии

Как подчеркнул в беседе с РИА Новости и.о. директора третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Сергей Жесткий, Москва даст адекватный ответ на последние санкции Японии в отношении 9 физлиц, 7 компаний из России и банка «Тинькофф», а также экспортные ограничения для 29 российских организаций.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Надо скорей заканчивать с Украиной! А с Японией мы все еще находимся в состоянии войны (мирного то договора нет)!!! Так что пусть разоружаются, легче будет с ними справиться!
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