МИД: Россия адекватно ответит на последние санкции Японии

Как подчеркнул в беседе с РИА Новости и.о. директора третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Сергей Жесткий, Москва даст адекватный ответ на последние санкции Японии в отношении 9 физлиц, 7 компаний из России и банка «Тинькофф», а также экспортные ограничения для 29 российских организаций.
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