Вышел октябрьский номер «Вестника экономического правосудия»

Принцип nemo subrogat contra se при регрессном требовании солидарного должника (первая часть комментария Ильи Зикуна к определению СКЭС), договоры участия в прибыли (Данил Дидякин), последствия улучшения одним из супругов личного имущества другого супруга (Егор Логинов), неразрывная связь с личностью кредиторов (Дмитрий Мальбин) — эти и другие темы исследуют авторы в новом выпуске «ВЭП».
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