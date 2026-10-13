Вышел октябрьский номер «Вестника экономического правосудия»

Принцип nemo subrogat contra se при регрессном требовании солидарного должника (первая часть комментария Ильи Зикуна к определению СКЭС), договоры участия в прибыли (Данил Дидякин), последствия улучшения одним из супругов личного имущества другого супруга (Егор Логинов), неразрывная связь с личностью кредиторов (Дмитрий Мальбин) — эти и другие темы исследуют авторы в новом выпуске «ВЭП».